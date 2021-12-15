«Будет долгий разговор»: Байден — о новых переговорах с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что намерен провести подробный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, передает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пул Белого дома.



Журналист задал Байдену вопрос, планирует ли американский президент встретиться с Путиным и нужно ли провести еще один саммит США-Россия.



«У нас будет длительный разговор», — заявил президент США. Детальнее об этих планах он сообщать не стал.



На минувшей неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы к диалогу с РФ по спорным вопросам, однако с форматом проведения таких контактов ясности пока нет.