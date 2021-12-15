В Киеве презентовали Украинский национальный центр развития мира

В Киеве сегодня, 15 декабря, состоялась презентация создания государственного предприятия «Украинский национальный центр развития мира». Этот Центр станет безопасным пространством для сбора информации от граждан о нарушениях на временно оккупированных территориях, заявил и.о. директора Украинского национального центра развития мира Александр Смирнов.



«Сейчас у нас есть конкретно определенные задачи Центра — создание государственной системы мониторинга и документирования нарушения прав человека и международного гуманитарного права, фиксирование причинения вреда физическим и юридическим лицам в результате вооруженной агрессии. А второе — Центр должен стать безопасной площадкой для поиска взаимопонимания и безопасного диалога. Важно, чтобы пострадавший человек мог прийти сюда зафиксировать, задокументировать свои истории, свои нарушения, а иногда трагедии», — сказал Смирнов.

И.о. директора Центра развития мира Александр Смирнов. Фото: minre.gov.ua

Он отметил, что в создании Центра принимали участие представители государственного сектора и гражданского общества, в том числе более 200 экспертов и специалистов, как по развитию мира, так и по защите прав человека.



«Эти наработки продолжались ежедневно и в очень широком контексте. Мы ставили перед собой задачу работать для улучшения инструментов, которые помогут в преодолении последствий агрессии. И мы уверены, что эта работа принесет эффективные результаты», — резюмировал Смирнов.

В создании Центра принимали участие более 200 экспертов и специалистов. Фото: minre.gov.ua

Государственное предприятие «Украинский национальный центр развития мира» создано министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с целью выполнения подпункта 6 пункта 1 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июня 2021 «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях».