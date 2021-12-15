Погиб на глазах 7-летнего сына: В Селидово чиновник выпрыгнул из окна

Депутат выпал из балкона пятиэтажки. Фото: Покровское районное управление полиции

В Селидово сегодня, 15 декабря, погиб глава местного отдела образования и депутат горсовета Леонид Осипов. По предварительной версии правоохранителей, мужчина выбросился из окна.



В Покровском районном управлении полиции Донетчины сообщение о несчастном случае получили в 11:40 от местного жителя.



«Предварительно установлено, что 35-летний мужчина пришел домой и прыгнул из окна пятого этажа. Трагедия произошла на глазах семилетнего сына погибшего, который в этот момент находился дома сам. В настоящее время с ребенком работают ювенальные полицейские и психологи», — рассказали в полиции.



Предварительно инцидент квалифицируют как самоубийство, но полиция проверяет разные версии.



Леонид Осипов. Фото: selydove-osvita.gov.ua

Временно исполняющий обязанности главы Селидовской громады Руслан Суков сообщил в комментарии «Вільному радіо», что трагической гибели Леонида Осипова ничего особенного не предшествовало.



«Утром он провел аппаратное совещание как начальник горОО с директорами школ. Вышел, закрыл кабинет и пошел домой, хотя он ездит на машине. Жена приехала позже», — вспоминает события этого дня Руслан Суков.



«Позвонили, сказали, что Леонид, возможно, выбросился. Я приехал один из первых, увидел что да… Первым делом я попытался накрыть его, чтобы, если там ребенок, он этого не видел. Но, к сожалению, все это произошло у ребенка на глазах. По словам ребенка, когда Леонид Осипов выпал из окна, выбросился (не знаю, как правильно сказать), он говорит: “Я увидел, что папа выпал, я подошел, закрыл окна, балкон и пошел в спальню плакать”», — говорит Суков.



По его словам, для Селидовского горсовета это удар. «Пытаемся понять, что произошло, в связи с чем. Каких-то мероприятий, которые могли бы направить его на такой шаг, я не знаю, для себя не видим. Для нас, Селидовского горсовета, это большая травма и утрата. Человек был очень хороший, добрый», — отметил и.о. главы громады.