Зеленский: Украина готова к любому формату переговоров с Россией

Украина готова готова к любому формату переговоров с Россией, но аналогичного желания пока нет с российской стороны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам первой части саммита Восточного партнерства.



«Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией относительно урегулирования этого процесса [ситуации на Донбассе]. Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание — остановить войну — и со стороны РФ», — сказал президент.



Он сообщил, что на трехсторонней встрече с лидерами Германии и Франции обсуждались детали и шаги по Нормандскому формату.



«Что касается Нормандской встречи — это не должен быть "саммит ради саммита" или "встреча ради встречи", тем более, что речь идет о ситуации с безопасностью в нашем государстве. Тем более, что мы хотим урегулировать несколько важных вопросов, которые касаются режима прекращения огня, обмена пленными. Один из самых важных вопросов сегодня — открытие КПВВ. Я не хочу сейчас говорить об участках разминирования и т.д. Это также важные, но больше технические вопросы. Это должны довести лидеры Нормандского формата до РФ. И результатом должна быть встреча в Нормандском формате, если Россия заинтересована в решении этого вопроса», — заявил Зеленский.



Он добавил, что эффективность работы Нормандского формата зависит не только от Украины.



«К сожалению, если бы это зависело только от Украины, он бы работал чаще и результативнее. Сегодня Нормандский формат работает от настойчивости Франции и Германии и, благодаря этой настойчивости, от желания Российской Федерации. Потому мы работаем над параллельными вещами и шагами», — сказал президент.