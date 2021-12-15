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Зеленский: Украина готова к любому формату переговоров с Россией

15 декабря 2021, 22:29

Зеленский: Украина готова к любому формату переговоров с Россией

Украина готова готова к любому формату переговоров с Россией, но аналогичного желания пока нет с российской стороны. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге по итогам первой части саммита Восточного партнерства.

«Украина готова к любому формату переговоров с Российской Федерацией относительно урегулирования этого процесса [ситуации на Донбассе]. Мы об этом говорим открыто и уже не первый раз. Необходимо такое же желание — остановить войну — и со стороны РФ», — сказал президент. 

Он сообщил, что на трехсторонней встрече с лидерами Германии и Франции обсуждались детали и шаги по Нормандскому формату.

«Что касается Нормандской встречи — это не должен быть "саммит ради саммита" или "встреча ради встречи", тем более, что речь идет о ситуации с безопасностью в нашем государстве. Тем более, что мы хотим урегулировать несколько важных вопросов, которые касаются режима прекращения огня, обмена пленными. Один из самых важных вопросов сегодня — открытие КПВВ. Я не хочу сейчас говорить об участках разминирования и т.д. Это также важные, но больше технические вопросы. Это должны довести лидеры Нормандского формата до РФ. И результатом должна быть встреча в Нормандском формате, если Россия заинтересована в решении этого вопроса», — заявил Зеленский.

Он добавил, что эффективность работы Нормандского формата зависит не только от Украины.

«К сожалению, если бы это зависело только от Украины, он бы работал чаще и результативнее. Сегодня Нормандский формат работает от настойчивости Франции и Германии и, благодаря этой настойчивости, от желания Российской Федерации. Потому мы работаем над параллельными вещами и шагами», — сказал президент.

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