По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды

Ситуация с распространением COVID-19



В Донецкой области за сутки зафиксировали 425 случаев коронавируса и 26 смертей. За все время пандемии на подконтрольной территории COVID-19 диагностировали у 161 480 человек: 150 379 пациентов выздоровели, а 4 936 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области коронавирусом заболели еще 453 человека, 16 ранее заболевших умерли. Всего в группировке «ДНР» признали 115 222 заболевших: 102 770 пациентов выздоровели, а 8 818 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганщины сообщили о еще 154 заболевших и десяти умерших от COVID-19. С начала пандемии заболели 58 877 человек: 53 683 выздоровели, 2 107 — умерли.



В отдельных районах Луганской области выявили четыре новых смерти от коронавируса. Новых заражений — 47. За все время пандемии группировка «ЛНР» подтверждает 21 118 заболевших: 17 625 человек выздоровели, а 3 017 — умерли.



Политика



Законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях вызвал острую негативную реакцию со стороны России, однако в Украине не планируют его отзывать. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Экономика



Ощадбанк в последний раз продлил действие пенсионных карт, которые были просрочены в период карантина, до 1 апреля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба банка. Затем банк прекратит использование просроченных платежных карт переселенцев.