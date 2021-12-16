Сутки на Донбассе: Сводка по обстрелам за сутки

За прошедшие сутки, 15 декабря, зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Пять обстрелов велось с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.



Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там подчеркнули, что боевики вели огонь по позициям в районе Первомайского, Луганского, Шумов, Песок, Причепиловки, Водяного, Пивденного.



С начала текущих украинская сторона зафиксировала один обстрел со стороны НВФ — у Новолуганского.



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что вчера зафиксировала два обстрела — в районе Старомихайловки и Ленинского.



Группировка «ЛНР» обстрелов не фикcировала.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 14 декабря 2021-го зафиксировала не менее 94 376 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.