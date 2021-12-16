Порошенко ворвался в эфир телеканала «Рада»

Петр Порошенко в эфире телеканала «Рада». Скриншот из трансляции

Пятый президент, лидер фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко ворвался в эфир обновленного парламентского телеканала «Рада».



Это произошло во время вещания из студии, которая находится в коридоре Верховной Рады. В утреннем эфире находились двое ведущих и глава бюджетного комитета, народного депутата от фракции «Слуга народа» Данил Гетманцев.



Порошенко зашел в кадр и начал спорить с присутствующими в студии. Он обвинил телеканал «Рада» «в незаконной трате средств налогоплательщиков».

Порошенко ворвался в эфир обновленного телеканала «Рада» pic.twitter.com/5NWpjzsDVr — Новости Донбасса (@novostidnua) December 16, 2021

Гетманцев отреагировал на обвинения Порошенко словами: «Не надо так лоббировать телеканал "Прямой" и "5 канал", которые вам принадлежат. Не все телеканалы в государстве будут олигархическими».

Государственный парламентский телеканал «Рада» начал вещание в новом формате с 15 декабря. Канал открыл две новых студии, запустил новые программы и обновил графику. Кроме того, «Рада» перешла на вещание в формате HD.



В 2022 году бюджет телеканала «Рада» увеличится на 320 миллионов гривен и составит 378 миллионов гривен.