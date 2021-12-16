«ДНР»: Еще 393 заболевших и 23 умерших от коронавируса

За прошедшие сутки, 14 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 393 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 544 человека выздоровел, а 16 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признали 115 615 заболевших COVID-19. Из этого числа 103 314 пациентов выздоровели, а 8 841 челове умер.



Продолжают болеть 3 460 пациента.



Кроме того, за сутки выявлено 70 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 57 человек. Всего на лечении находится 1 143 пациента с пневмониями, из них 754 на кислородной поддержке (+24 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.