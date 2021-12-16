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«ДНР»: Еще 393 заболевших и 23 умерших от коронавируса

16 декабря 2021, 10:41

«ДНР»: Еще 393 заболевших и 23 умерших от коронавируса

За прошедшие сутки, 14 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 393 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 544 человека выздоровел, а 16 умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там признали 115 615  заболевших COVID-19. Из этого числа 103 314 пациентов выздоровели, а 8 841 челове  умер.

Продолжают болеть 3 460 пациента.

Кроме того, за сутки выявлено 70 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 57 человек. Всего на лечении находится 1 143 пациента с пневмониями, из них 754 на кислородной поддержке (+24 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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