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В Минцифры рассказали, когда украинцам начнет приходить тысяча за вакцинацию

16 декабря 2021, 11:14

В Минцифры рассказали, когда украинцам начнет приходить тысяча за вакцинацию

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что тысячу гривен за полный курс вакцинации от коронавируса украинцы смогут получить уже с 20-21 декабря.

«Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря», — сказал Федоров в интервью «ВВС News Україна».

Он добавил, что в уведомлениях Минцифры предупреждает, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку через приложение «Дія».

Федоров выразил надежду, что это будет происходить раньше.

На минувшей неделе правительство утвердило программу «єПідтримка», которая предполагает выплату тысячи гривен вакцинированным от коронавируса украинцам. Деньги можно будет потратить только на определенные товары и услуги. 

На первом этапе «єПідтримка» будет доступна для украинцев только в приложении «Дія». С 19 декабря можно будет подать заявку на получение выплаты. Сейчас функция доступна для некоторых пользователей в рамках тестового режима.

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