Рада приняла в первом чтении законопроект о поддержке пленных

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона о поддержке пленных и членов их семей.



За законопроект № 6104 «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей» отдано 328 голосов. Также депутаты согласились сократить срок подготовки документа ко второму чтению.



Законопроектом предлагается определить «порядок принятия решений по вопросам установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины». В частности, предусматривается принятие таких решений специальной комиссией, которую необходимо будет создать при министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.



Также предлагается определить основания для установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.



Кроме того законопроект предусматривает создание «Единого реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины».



Предусматривается выплачивать ежегодную и единовременную государственную денежную помощь пленным, а также членам их семей.



На законодательном уровне будет закреплена медицинская и реабилитационная, в том числе психологическая, помощь пленным после их освобождения.



Также парламент закрепит гарантии возмещения расходов на правовую помощь, предоставляемую таким лицам для защиты их прав и законных интересов.



Кром того пленные после освобождения будут имеют первоочередное право на жилье для временного проживания.



Законопроект гарантирует реализацию и гарантирование трудовых прав, прав на пенсионное обеспечение, общеобязательное государственное социальное страхование, прав на образование, для пленников после их освобождения.



Предлагается предусмотреть упрощенный порядок выдачи документов, удостоверяющих личность. Кроме того, для пленных хотят предусмотреть отсрочку платежей по обязательствам.