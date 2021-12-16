Коронавирус забрал еще 17 жизней на Донетчине и 11 на Луганщине

За минувшие сутки, 15 декабря, в Донецкой области выявили 473 случая коронавируса. Кроме того, выздоровели 415 человек, а умерли — 17.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 162 919 заболевших COVID-19. Из них 150 794 пациентов выздоровели, а 4 953 человек умерли.



В Луганской области за минувшие сутки выявили 83 случая коронавируса, сообщает облгосадминистрация. Кроме того, 668 человек выздоровели, а 11 умерли.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 58 960 заболевших COVID-19. Из них 54 351 пациент выздоровел, а 2 118 человек умерли.

Донецкая и Луганская области продолжают находиться в «желтой» зоне карантина.