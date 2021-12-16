Боевики 4 раза нарушили режим «тишины» на Донбассе, ранен украинский военный

С начала суток в четверг, 16 декабря, незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза обстреляли украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Вблизи поселка Пески украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.



Также боевики открывали огонь в направлении Новолуганского, Золотого-4 и Травневого из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



В результате обстрелов ранения получил один украинский военный. Его доставили в больницу, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.



В штабе добавили, что подразделения ООС открывали ответный огонь на обстрелы боевиков, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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