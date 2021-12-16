На Донетчине «заминировали» КПВВ «Майорское»

Сегодня в полицию поступило сообщение об угрозе взрыва на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Майорское» на Донетчине, и эта информация не подтвердилась.



Как рассказали в Бахмутском отделе полиции, весь персонал, находящийся на КПВВ, был эвакуирован.



«На месте работали следственно-оперативная группа и экстренные службы. Взрывотехники и кинологи обследовали территорию. На месте находилось руководство полиции Бахмута. Взрывоопасных предметов не выявлено», — сообщили в полиции.



В данное время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства, предварительно инцидент квалифицируют как теракт.