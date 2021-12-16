Глава Комитета Рады: Телеканал «Дом» будет вещать и на украинском языке

Глава Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Дмитрий Лубинец заявил, что телеканал «Дом» будет вещать и на украинском языке.



Он подтвердил, выступая в Верховной Раде, что 15 декабря на заседании Комитета действительно была поддержана правка в закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», которая позволит телеканалу «Дом» стать всеукраинским каналом.



«Такого канала как русскоязычного нет. Телеканал "Дом" на данное время делает продукт для оккупированной территории, и действительно делает это на русском языке. Как только он станет всеукраинским каналом, он будет подпадать под закон о телевидении и будет в том числе квотирование», — заявил Лубинец.