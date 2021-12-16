Кулеба назвал приоритетные направления помощи США в противодействии агрессии России

Предоставление Украине современного оружия, углубленный обмен разведывательной информацией и введение экономических санкций против государства-агрессора — такие приоритеты помощи США в противодействии российской агрессии. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.



«Украина — это демократическая страна, и мы хотим иметь право самостоятельно определять собственное будущее. Украина уже больше семи лет противостоит российской агрессии, и мы знаем, как это делать. В то же время, американское оружие, военные технологии и углубленный обмен разведывательной информацией способны спасать жизнь украинских военных и помогать нам обороняться», — заявил Кулеба.



Глава МИД подчеркнул, что будущее Украины разрешается в Киеве, а не в Москве. Он отметил, что Украина способна защищать себя и полагается на собственное войско, но помощь партнеров существенно помогает противодействовать российской агрессии и сдерживать дальнейшую эскалацию со стороны РФ.



«Украина — это прекрасная страна, которая заслуживает поддержки в противодействии агрессии России. Ключевые элементы такой поддержки со стороны США — это американские экономические санкции против России, американское вооружение для Украины и американская разведывательная информация», — сказал Кулеба.