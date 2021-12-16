России придется увеличить войска на границе в 5-6 раз для вторжения в Украину — Данилов

Россия не предприняла никаких действий для отвода войск, которые она скопила на границе с Украиной. В то же время пока нет признаков того, что российское вторжение неминуемо. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Reuters.



Он отметил, что Киев по-прежнему обеспокоен наращиванием военной мощи РФ и что ситуация не сильно изменилась после видеозвонка 7 декабря, в котором президент США Джо Байден предупреждал президента России Владимира Путина не вторгаться в Украину.



«Ничего не изменилось», — сказал Данилов.



При этом, считает секретарь СНБО, существующей российской группировки недостаточно для вторжения. Сейчас у России на границе 92 000 военнослужащих, но для вторжения в Украину ей потребуется гораздо больше.



«Было некоторое (увеличение численности войск), но не настолько критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение) произойдет сейчас», — сказал Данилов.



По его словам, России потребуется не менее 500-600 тысяч солдат на границе, «чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления».



Данилов добавил, что Россия может увеличить численность войск очень быстро и в любой момент, но ей потребуется более 24 часов, чтобы подвести достаточное количество войск к границе для начала вторжения.