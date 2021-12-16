По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки зафиксировали 473 случая коронавируса, умерли 17 человек. За все время исследований на подконтрольной территории выявили 162 919 заболевших: 150 794 пациентов выздоровели, а 4 953 человек умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 393 случаев заражения коронавирусом, 23 человека умерли.За все время пандемии в группировке «ДНР» признали 115 615 заболевших: 103 314 пациентов выздоровели, а 8 841 — умер.



В Луганской области подтвердили 83 случая коронавируса и 11 летальных случаев. Всего на подконтрольной территории выявили 58 960 заболевших:54 351 пациент выздоровел, а 2 118 — умерли.



В отдельных районах Луганской области выявили 42 случая заражения коронавирусом, двое умерли. Всего в группировке «ЛНР» подтверждают 21 160 заболевших: 17 661 пациент выздоровел, а 3 019 — умерли.



Политика



Предоставление Украине современного оружия, углубленный обмен разведывательной информацией и введение экономических санкций против государства-агрессора — такие приоритеты помощи США в противодействии российской агрессии. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Европарламент в новой резолюции призвал РФ отвести войска и прекратить угрозы, подтвердил перспективу членства Украины в ЕС и недопустимость уступок по вопросу выбора Украиной ее альянсов. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Общество



Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военных на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ошибкой» информацию в материалах российского суда о поставке продовольствия российской армии на Донбассе. МИД Украины считает, что этот случай поможет Киеву в международных судебных инстанциях.



В оккупированном Донецке местный житель совершил вооруженное нападение на магазин. Мужчина открыл стрельбу из автомата и ранил продавщицу. При задержании его застрелили «полицейские ДНР».



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