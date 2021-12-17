Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Около 9 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

17 декабря 2021, 08:19

Около 9 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За четверг, 16 декабря, в Украине выявили 8 899 случаев заражения коронавирусом, что на 691 случай меньше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 21 650 пациентов, умерли 328 человек. Вчера госпитализировали 2 028 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 597 046 человек. Из них выздоровели 3 306 465 пациентов, а умерли 92 641 человек.

Вчера вакцинировался 132 991 человек.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 312 996 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 312 994 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 824 666 человек. Всего проведено 27 137 674 прививки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь! 

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:47
«ЛНР»: 34 заболевших ковидом и четверо умерших за сутки
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 декабря
23:10
В Донецке мужчина с автоматом напал на магазин. Его застрелила «полиция»
22:00
«ЛНР» второй день не может возобновить подачу воды в Ровеньки
15:42
«ДНР» откроет свой КПВВ под Донецком 17 декабря. Какие правила проезда
11:28
Приговор суда Ростова подтвердил присутствие российских военных на Донбассе
10:41
«ДНР»: Еще 393 заболевших и 23 умерших от коронавируса
09:32
Россиянин Юрченко взял под контроль завод в Луганске
09:11
«ЛНР» заявила о 42 заболевших и двух умерших от ковида за сутки
23:50
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
14:12
«ДНР» вернула стелу «Россия» в центр Донецка
10:38
«ДНР»: Еще 453 заболевших и 16 умерших от ковида
09:54
«ЛНР» заявила о 47 заболевших и 4 умерших от ковида за сутки
21:48
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 декабря
21:39
В плену в ОРДЛО удерживают 40 украинских военных — Денисова
все новости
09:47
«ЛНР»: 34 заболевших ковидом и четверо умерших за сутки
09:22
Обстрелы на Донбассе: Украинский военный погиб, еще один ранен
08:19
Около 9 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 декабря
23:10
В Донецке мужчина с автоматом напал на магазин. Его застрелила «полиция»
22:38
России придется увеличить войска на границе в 5-6 раз для вторжения в Украину — Данилов
22:16
Украинцам начали начислять тысячу гривен за вакцинацию
22:00
«ЛНР» второй день не может возобновить подачу воды в Ровеньки
21:32
Кулеба назвал приоритетные направления помощи США в противодействии агрессии России
21:05
Ипотека под 3% для переселенцев: Объявлена дата четвертого отбора победителей программы
20:39
«Укрзализныця» запускает поезд «Слобожанский экспресс», который соединит восточные регионы
19:52
Граница и оккупированные территории: Европарламент принял новую резолюцию по Украине
19:35
Глава комитета Рады: Телеканал «Дом» будет вещать и на украинском языке
18:59
«Нам не сказали год»: Кулеба — о сроках вступления Украины в НАТО
18:20
На Донетчине «заминировали» КПВВ «Майорское»
все новости
ВИДЕО
Порошенко ворвался в эфир телеканала «Рада»
16 декабря, 10:05
Новоалександровка: Что происходит на передовой в Луганской области ►
13 декабря, 10:25
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
12 декабря, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция