Около 9 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За четверг, 16 декабря, в Украине выявили 8 899 случаев заражения коронавирусом, что на 691 случай меньше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 21 650 пациентов, умерли 328 человек. Вчера госпитализировали 2 028 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 597 046 человек. Из них выздоровели 3 306 465 пациентов, а умерли 92 641 человек.



Вчера вакцинировался 132 991 человек.



С начала прививочной кампании вакцинировались 14 312 996 человек. Из них сделал прививку первой дозой вакцины — 14 312 994 человек, а полностью иммунизированы, получив две дозы, — 12 824 666 человек. Всего проведено 27 137 674 прививки.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине.