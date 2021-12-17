Обстрелы на Донбассе: Украинский военный погиб, еще один ранен

За минувшие сутки, 16 декабря, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 5 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что состояние здоровья раненого — удовлетворительное.



По данным штаба, НВФ вели огонь по позициям в районе Новолуганского, Песков, Золотого-4, Травневго и Павлополя.



Подчеркивается, что украинские военный открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ЛНР» заявила об одном обстреле по своим позициям у Веселого. Группировка «ЛНР» нарушений режима «тишины» не фиксировала.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 15 декабря 2021-го зафиксировала не менее 95 254 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.