За семь лет СБУ задержала больше тысячи боевиков «Л-ДНР»

В течение 2014-2021 годов военная контрразведка Службы безопасности Украины установила личности 1387 участников незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР» и задержала 1096 из них. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



За этот период также были разоблачены и задержаны 133 агента иностранных спецслужб, прекращена деятельность шести террористических групп, ликвидировано 210 схронов с оружием, отчиталась спецслужба.



Уточняется, что по материалам СБУ было начато более 7 тысяч уголовных производств по преступлениям против государственной безопасности Украины, уже 688 приговоров суда вступили в силу.



Также отмечается, что военная контрразведка системно противодействует нарушениям законодательства в сфере сохранения государственной тайны.



«В частности, за период гибридной войны было обнаружено и локализовано 439 попыток иностранной стороны получить сведения с ограниченным доступом, привлечены к административной ответственности 1642 человека за нарушение законодательства в сферах охраны государственной тайны и информационной безопасности, отменен 507 должностным лицам допуск к государственной тайне, приостановлено действие 22 разрешений учреждениям на ведение деятельности, связанной с государственной тайной», — подчеркивают в СБУ.



Военная контрразведка также противодействует коррупции и проявлениям организованной преступности в войсках. По данным СБУ, с 2014 года было не допущено нанесение экономического ущерба государству в размере 32,7 миллиарда гривен.