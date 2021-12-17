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«ДНР»: Еще 330 заболевших и 60 умерших от коронавируса

17 декабря 2021, 11:14

«ДНР»: Еще 330 заболевших и 60 умерших от коронавируса

За минувшие сутки, 16 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 330 случая заражения коронавирусом. Кроме того, 447 человек выздоровели, а 60 умерли.

Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там признали 115 945 заболевших COVID-19. Из этого числа 103 788 пациентов выздоровели, а 8 901 человек умер.

Продолжают болеть 3 256 пациентов.

Кроме того, за сутки выявлено 60 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 50 человек. Всего на лечении находится 1 087 пациентов с пневмониями, из них 754 на кислородной поддержке (+16 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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