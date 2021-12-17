За прошедшие сутки, 16 декабря, в Донецкой области выявили 564 случая коронавируса. Кроме того, выздоровели 582 человека, а умерли — 27.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 163 483 заболевших COVID-19. Из них 151 376 пациентов выздоровели, а 4 980 человек умерли.



В Луганской области за минувшие сутки выявили 93 случая коронавируса, сообщает облгосадминистрация. Кроме того, 271 человек выздоровели, а 18 умерли.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины выявили 59 053 заболевших COVID-19. Из них54 622 пациента выздоровели, а 2 136 человек умерли.

За сутки в Украине выявили 8 899 случаев заражения коронавирусом.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине.



Донецкая и Луганская области продолжают находиться в «желтой» зоне карантина.