Директору предприятия ДонОГА объявили о подозрении: купил неработающее оборудование

Директору одного из коммунальных предприятий Донецкой областной государственной администрации уведомлено о подозрении за покупку неработающего оборудования. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



Подозрение предъявлено части 2 статьи 367 Уголовного кодекса — «ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам».



Как установило следствие, в июле 2017 года между коммунальным предприятием и частным обществом был заключен договор о закупке новой мобильной установки по переработке люминесцентных и энергосберегающих ламп.



В августе того же года при получении оборудования чиновник не проверил его состояние и подписал акт приема передачи имущества без замечаний к его качеству. На основании указанных документов бухгалтерия предприятия заплатила поставщику оговоренную сумму.



Однако, как установила экспертиза, оборудование уже находилось в использовании и на момент его поставки было в не рабочем состоянии, а его рыночная стоимость на момент покупки была почти вдвое меньше, чем указано в договоре.



«В результате служебной халатности директора, из областного бюджета безосновательно обществу перечислили за некачественный товар почти 16,5 миллиона гривен, что нанесло существенный ущерб государственным интересам», — подчеркнули в прокуратуре.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности директора коммунального предприятия.



Досудебное расследование осуществляется следователями территориального управления Госбюро расследований в Краматорске.