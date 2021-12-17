Рада провалила отсрочку введения кассовых аппаратов для предпринимателей

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня внеочередного заседания рассмотрение законопроекта об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями из-за отсутствия достаточного количества депутатов в зале.



За включение законопроекта в повестку дня внеочередного заседания проголосовало только 102 народных депутата при необходимых 226 голосах.



За включение этого вопроса в повестку дня проголосовали: 36 народных депутатов из фракции «Слуга народа», 12 — «Оппозиционная платформа — За жизнь», 21 — «Европейская солидарность», 10 — «Батькивщина», 11 — «За будущее», 4 — «Доверие», 8 — внефракционные. Никто из фракции «Голос» предложение не поддержал.