«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на прививки от коронавируса

Онлайн-регистрация на вакцинацию от коронавируса прекращена на сайте «министерства здравоохранения» группировки «ДНР». Об этом сообщила пресс-служба «Минздрава ДНР».



Отказ от онлайн-регистрации там объяснили «достаточным количеством пунктов вакцинации».



Уточняется, что на сегодняшний день открыто 65 прививочных пунктов. Желающим сделать прививку нужно прийти в один из пунктов вакцинации с паспортом и амбулаторной картой.

Вакцинация в ОРДЛО началась с февраля 2021 года российской вакциной «Спутник V». С июля в Донецк и Луганск завозят вакцину «Спутник Light».



Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.



Жители неподконтрольной Украине части Донбасса также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.