Боевики дважды обстреляли украинских военных на Донбассе

С начала текущих суток штаб операции Объединенных сил зафиксировал два нарушения режима прекращения огня незаконными вооруженными формированиями.



Как сообщает пресс-центр штаба ООС, боевики обстреляли украинских военных в направлении Травневого и Новотошковского. НВФ открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.



«Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы», — добавили в штабе.