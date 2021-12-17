«Украина потеряна для России»: Песков уверяет, что Путин показывает «миролюбивую» позицию

Украина сейчас полностью потеряна для России как партнер и союзник, но останется для РФ «братским народом». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу RTVI.



«Потеряна ли сейчас Украина как партнер, союзник и так далее — на данном этапе да, полностью. Вы видите враждебность украинских властей по отношению к России, конкретные действия по обрубанию всех концов, которые имеют хоть какое-то отношение к России. Поэтому отношений как таковых нет», — констатировал Песков.



Он отметил, что Украина фактически на законодательном уровне декларирует свое намерение вступить в НАТО, и это «очень плохо» для России, потому что таким образом военная инфраструктура НАТО якобы «неизбежно начнет дрейф» в сторону ее границ.



«Мы и без членства видим, как Альянс постепенно начинает вторгаться внутрь Украины. Сначала оборонительные вооружения поставляются, современные, высокотехнологичные, потом наступательные, потом двойного назначения, потом там появляются инструктора НАТО, которые начинают обучать украинских военных использовать эти сложные вооружения», — сказал пресс-секретарь президента РФ.



По его словам, Россия не может оставаться к этому безразличной, поэтому «Путин занимает весьма жесткую позицию, но с другой стороны — последовательную и миролюбивую».



«Его предложение выйти на некие обязывающие гарантии безопасности — это очень конструктивное предложение, оно способно оградить нас от этой напряженности, которая возникла на европейском континенте из-за украинской истории», — заявил Песков.нато