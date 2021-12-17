Повреждено 10 машин: Произошел пожар на областной станции скорой помощи в Краматорске

Причины пожара на станции скорой помощи пока выясняют. Фото: dn.npu.gov.ua

В Краматорске произошел пожар на территории Центральной областной диспетчерской скорой медицинской помощи. В общей сложности повреждено 10 автомобилей, сообщает Краматорское районное управление полиции Донецкой области.



17 декабря около 09:00 в дежурную часть Краматорского РУП позвонил работник ГСЧС, который сообщил о пожаре в гараже Центральной областной диспетчерской скорой медпомощи в Краматорске.



«На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Краматорского РУП ГУНП в Донецкой области. Все работники станции были эвакуированы. Предварительно установлено, что в результате пожара повреждены 10 автомобилей скорой помощи», — говорится в сообщении.



В полиции добавили, что причину пожара устанавливают, и после получения официальных выводов от ГСЧС определят правовую квалификацию инцидента.



В Главном управлении ГСЧС в Донецкой области сообщили, что в результате пожара пострадал водитель автомобиля скорой помощи 1964 года рождения.