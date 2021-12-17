Боевики «ДНР» полностью сменили имя и данные пленного, чтобы его не смогли найти — Денисова

Боевики «ДНР» незаконно удерживают Станислава Боранова в следственном изоляторе, расположенном на территории Макеевской исправительной колонии №97. Ему полностью сменили имя, фамилию, отчество и дату рождения, чтобы никто не мог его идентифицировать. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



По ее информации, 35-летний Станислав Васильевич Боранов значится в тюрьме «ДНР» как Божок Александр Анатольевич (09.05.1985 г.р.).



«Станислав уехал из Сумщины на работу в Киев и пропал. Как и почему он оказался на временно оккупированной территории Украины, его мать до сих пор не знает. Чтобы установить местонахождение сына, понадобилось немало времени. Узнать, где находится Станислав, матери удалось от бывшего пленника, который вместе с ним находился в заключении», — сообщила Людмила Денисова.



По ее словам, у родных нет никакой связи со Станиславом, они не видели его больше 3 лет. Единственное, что им известно о жестоких пытках, которым подвергали Станислава на территории секретной донецкой тюрьмы «Изоляция».



В последний раз с родными Станислав разговаривал 31 августа 2017 года. О том, где находится мужчина, стало известно лишь в прошлом году. Группировка «ДНР» обвиняет Станислава в якобы «шпионаже».



«Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Станислава Боранова в следственном изоляторе на территории Макеевской исправительной колонии №97. Прошу координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться, содействовать оказанию соответствующей помощи», — добавила омбудсвумен.