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Бывший замминистра МВД Гогилашвили отрицает наличие у него российского гражданства

17 декабря 2021, 22:42

Бывший замминистра МВД Гогилашвили отрицает наличие у него российского гражданства

Уволенный из-за скандала на блокпосту в Донецкой области заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заявил, что у него нет гражданства России.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Бабель».

«Я не гражданин России, я бывший гражданин России. Нет у меня российского гражданства. У меня нет ни российского паспорта, ни российского гражданства. У меня есть украинский паспорт, украинский загранпаспорт, а российского у меня нет. Это мой выбор. Моя гражданская позиция», – заявил он.

По словам Гогилашвили, он приехал в Украину, потому что его «пригласили на работу», имея российский паспорт. После этого, с 2015 года он обращался в посольство России для выхода из гражданства, а украинский паспорт получил уже в 2019 году.

11 декабря было опубликовано видео того, как Гогилашвили устроил скандал на блокпосту полиции на въезде в Донецкую область из-за того, что его попросили предъявить документы. В частности, замминистра позволил себе нецензурную лексику в адрес полицейских. На видео с камеры наблюдения, которое есть в ролике, указано, что инцидент произошел 8 декабря.

12 декабря была опубликована запись похожего скандала, который Гогилашвили устроил в Киеве еще до поездки в Донецкую область.

13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с поста заместителя министра внутренних дел.

Гогилашвили был назначен заместителем главы МВД в сентябре 2019 года, когда его возглавлял Арсен Аваков. После того, как МВД возглавил Денис Монастырский, Гогилашвили сохранил должность.

Супруга Гогилашвили Мария Левченко является помощницей президента Владимира Зеленского со времен работы в «Квартале».

По данным «Центра журналистских расследований», у Гогилашвили есть паспорт гражданина России.

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