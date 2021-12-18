В штабе ООС рассказали о нарушениях режима тишины за прошедшие сутки на Донбассе

За прошедшие сутки со стороны пророссийских боевиков зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что в направлении Майского боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Новотошковского — из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.



В сторону Новолуганского незаконные вооруженные формирования открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет, заявили в штабе. С начала текущих суток нарушений режима тишины не зафиксировано.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.