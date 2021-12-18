В «ДНР» и «ЛНР» рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

За минувшие сутки, 16 декабря, на неподконтрольной территории Донецкой области выявили 414 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, 395 человек выздоровели, а 43 умерли.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признали 116 359 заболевших COVID-19. Из этого числа 104 183 пациентов выздоровели, а 8 944 человек умерли.



Продолжают болеть 3 232 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 56 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 34 человека. Всего на лечении находится 1 035 пациентов с пневмониями, из них 712 на кислородной поддержке.



Также группировка «ЛНР» сообщила, что в отдельны районах Луганской области за сутки зафиксировано 25 новых заболевших коронавирусом и 7 летальных случаев от COVID-19.



За все время пандемии там признали 21 219 заболевших коронавирусом. Из этого числа 17 732 пациентов выздоровели, а 3 030 человек умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



