Ермак обсудил с помощником президента США разблокирование мирного процесса по Донбассу

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Об этом Ермак сообщил в своем Twitter.



По его словам, политики обсудили «дальнейшие шаги по деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокированию процесса мирного урегулирования».

Ранее, 9 декабря, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский также провели переговоры по телефону. Они обсудили возможную вооруженную агрессию России, Донбасс и «Северный поток-2».