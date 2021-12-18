На Донетчине зафиксировали 325 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 17 декабря, в Донецкой области выявили 325 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 792 человека, а умерли — 7.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 163 808 заболевших COVID-19. Из них 152 168 пациентов выздоровели, а 4 987 человек умерли.



Первую дозу вакцины 17 декабря получили 2852 человека, вторую дозу — 5632 человека. Общее число привитых первой дозой 597 324, второй — 511 869.

За сутки в Украине выявили 7 503 случая заражения коронавирусом.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине.



Донецкая и Луганская области продолжают находиться в «желтой» зоне карантина.