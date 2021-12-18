Россия продолжает накапливать войска вблизи границ Украины — CNN

В последние дни Россия продолжала накапливать новые войска вблизи границы с Украиной, несмотря на то, что президент США Джо Байден призвал президента России Владимира Путина деэскалировать напряженность во время встречи по видеосвязи на прошлой неделе.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в разведке США.



В публикации говорится, что американские и украинские чиновники также видели доказательства того, что Россия начала перенаправлять войска к украинской границе.



По последним разведывательным оценкам США, Россия разместила более 50 так называемых «батальйонных тактических групп», а еще шесть находятся в пути.



Эти группы, которые обычно могут включать до 900 человек каждая, являются довольно самодостаточными боевыми подразделениями с сочетанием войск, артиллерии, противотанкового оружия, разведывательных и инженерных подразделений. БТГ играли ведущую роль в российской военной деятельности в Украине в 2014 году.



Недавние спутниковые снимки, сделанные Maxar Technologies и предоставленные CNN, показывают, что Россия собрала войска и технику на расстоянии 48 км от украинской границы. Согласно полученным изображениям, в период с 7 сентября по 5 декабря количество российских военных машин возросло.

Согласно проекту предложения, опубликованному в пятницу министерством иностранных дел России, Россия требует от США и НАТО гарантий безопасности, включая обязательное обещание о нерасширении НАТО на восток.



В то же время в Москве не видят смысла давать дополнительные гарантии ненападения на Украину и считают неуместными требования США и НАТО к России по «некоторым мерам» на ее территории.