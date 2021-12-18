Министр экономики Германии назвал строительство «Северный поток-2» ошибкой

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабэк считает, что строительство газопровода «Северный поток-2» было ошибкой с геополитической точки зрения.



Об этом он заявил в интервью газете FAZ.



«Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, были всегда против. И вот газопровод построен. Но вопрос о том, будет ли он введен в эксплуатацию, остается открытым. Этот вопрос следует решать с позиции европейского и национального права».



Говоря о об угрозе военного вторжения России в Украину, Хабек подчеркнул, что «любая дальнейшая агрессия не должна оставаться без жестких последствий». Политик также напомнил, что, согласно действующим законам, владение сетью и осуществляющей ее эксплуатацию компанией должны находиться в разных руках.



Замглавы правительства ФРГ добавил, что немецкий регулятор — Федеральное агентство по сетям — проверит соответствие всех документов по «Северному потоку-2» и примет решение о возможности начала его эксплуатации.