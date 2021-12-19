На Донбассе рассказали про обстрелы за сутки

За прошедшие сутки, 18 декабря, украинская сторона на Донбассе зафиксировала 8 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там напомнили, что в результате обстрела был ранен украинский военный. Состояние пострадавшего — удовлетворительное.



По данным штаба, боевики вели огонь по позициям в районе Пивденного, Водяного, Троицкого, Новозвановки.



Кроме того, в районе Широкино НВФ задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17.



Украинские военные открывали огонь в ответ, подчеркнули в штабе.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила про два обстрела за субботу — в районе поселка шахты имени Гагарина на окраине Горловки.



Группировка «ЛНР» заявила о трех нарушениях режима «тишины» — в районе Калиново, Сокольников и Желобка. Там отметили, что в результате обстрелов один «военнослужащий народной милиции ЛНР» погиб, еще один ранен.