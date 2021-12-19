На Донетчине зарегистрировали еще три смерти от ковида, на Луганщине — одну

За минувшие сутки, 18 декабря, в Донецкой области выявили 124 случая коронавируса. Кроме того, выздоровели 106 человек, а умерли трое.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 163 932 заболевших COVID-19. Из них 152 274 пациента выздоровели, а 4 990 человек умерли.



В Луганской области за субботу выявили 9 случаев коронавируса, сообщает облгосадминистрация. Кроме того, один человек умер.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины зафиксировано 59 134 заболевших COVID-19. Из них54 975 пациентов выздоровели, а 2 151 человек умер.

За сутки в Украине выявили 3 602 случая заражения коронавирусом.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года.



Донецкая и Луганская области продолжают находиться в «желтой» зоне карантина.