На Донетчине зарегистрировали еще три смерти от ковида, на Луганщине — одну

За минувшие сутки, 18 декабря, в Донецкой области выявили 124 случая коронавируса. Кроме того, выздоровели 106 человек, а умерли трое.
Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 163 932 заболевших COVID-19. Из них 152 274 пациента выздоровели, а 4 990 человек умерли.
В Луганской области за субботу выявили 9 случаев коронавируса, сообщает облгосадминистрация. Кроме того, один человек умер.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщины зафиксировано 59 134 заболевших COVID-19. Из них54 975 пациентов выздоровели, а 2 151 человек умер.
За сутки в Украине выявили 3 602 случая заражения коронавирусом.
Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года.
Донецкая и Луганская области продолжают находиться в «желтой» зоне карантина.