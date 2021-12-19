В Украину не пустили российскую актрису после посещение Крыма

Государственная пограничная служба не разрешила въехать в Украину российской актрисе Любови Баханковой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Гражданка России прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы.



«Во время оформления документов и необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма», — отмечается в сообщении ведомства.



32-летняя актриса планировала принять участие в съемках в Украине.



В Госпогранслужбе отметили, что Баханкова получила запрет на въезд в Украину на три года. Актриса покинула страну обратным рейсом.