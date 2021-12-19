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В Украину не пустили российскую актрису после посещения Крыма

19 декабря 2021, 14:18

В Украину не пустили российскую актрису после посещения Крыма

Государственная пограничная служба не разрешила въехать в Украину российской актрисе Любови Баханковой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гражданка России прибыла в Борисполь авиарейсом из Варшавы.

«Во время оформления документов и необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма», — отмечается в сообщении ведомства.

32-летняя актриса планировала принять участие в съемках в Украине.

В Госпогранслужбе отметили, что Баханкова получила запрет на въезд в Украину на три года. Актриса покинула страну обратным рейсом.

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