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Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►

19 декабря 2021, 21:55

Россия призналась, что на Донбассе есть российские военные. Дайджест НД ►

Россия случайно подтвердила наличие своих войск на Донбассе, Ощадбанк последний раз продлил срок действия карт, а в Донецке покушались на жизнь Пургина. Об этом и не только — в дайджесте «Новостей Донбасса».

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