Донбасс: итоги недели 13-19 декабря

Коротко и содержательно о том, что произошло на Донбассе за эту неделю.



Ситуация с распространением COVID-19



На подконтрольной властям части Донецкой области к 19 декабря зарегистрировали 163 932 заболевших COVID-19. Из них 152 274 пациента выздоровели, а 4 990 человек умерли.



В Луганской области за все время пандемии на подконтрольной Украине территории зафиксировано 59 134 заболевших COVID-19. Из них 54 975 пациентов выздоровели, а 2 151 человек умер.



За все время пандемии в отдельных районах Луганской области признали 21 219 заболевших коронавирусом. Из этого числа 17 732 пациентов выздоровели, а 3 030 человек умерли.



В отдельных районах Донецкой области за все время пандемии признали 116 359 заболевших COVID-19. Из этого числа 104 183 пациентов выздоровели, а 8 944 человек умерли.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Европарламент принял новую резолюцию по ситуации на границе Украины и оккупированных территориях. Европарламент призвал РФ отвести войска и прекратить угрозы, подтвердил перспективу членства Украины в ЕС и недопустимость уступок по вопросу выбора Украиной ее альянсов.



Ясности по возможным контактам президентов Украины и России Владимира Зеленского Владимира Путина пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что у замглавы администрации президента России Дмитрия Козака бывают контакты с руководством Офиса президента Украины Андреем Ермаком.



Соединенные Штаты, кроме стран Европы, напрямую ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы урегулировать существующий конфликт дипломатическим путем. Об этом заявила представительница Белого дома Джен Псаки.



Законопроект о переходном периоде на оккупированных территориях вызвал острую негативную реакцию со стороны России. Однако в Украине не планируют его отзывать. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Также она высказалась о возможном референдуме относительно судьбы Донбасса. Президент имеет право провести такой референдум, если другие инструменты будут исчерпаны, считает Верещук.



Россия не соглашается на перемирие на Донбассе в период новогодних праздников, выдвигая политические требования. Об этом рассказала участница украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова.



Политика



Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что не видит в ближайшее время возможности провести местные выборы в 18 громадах на Донбассе, которые в прошлом году были отменены.



Украина не признает действующими российские паспорта, которые были выданы насильственным путем гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и оккупированном Крыму. Поэтому на этих граждан не будут распространяться положения закона о множественном гражданстве. Об этом заявил народный депутат от фракции «Слуга народа», представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.



Права человека



В плену на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в настоящее время насчитывается 300 украинских пленных, в том числе 40 военнослужащих. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Экономика



16 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений бюджет Украины на 2021 год о выделении на заработные платы работникам госшахт 2,4 миллиарда гривен. При этом парламент не смог принять документ во втором чтении из-за того, что в решении комитета указывалось только принятие законопроекта за основу. Верховная Рада обратилась к Кабинету министров относительно выделения средств из резервного фонда госбюджета на выплату заработных плат работникам государственных угольных шахт. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день есть задолженность перед шахтами в 2,1 миллиарда гривен за поставленный уголь. Шмыгаль сообщил, что ведутся переговоры с «Центрэнерго» о погашении такой задолженности.



Общество



Ощадбанк в последний раз продлил действие карт переселенцев, которые были просрочены в период карантина, до 1 апреля 2022 года.



Миссия МАГАТЭ завершила инспекционный визит в неподконтрольные Украине Донецк и Луганск. О результатах пока неизвестно.



Кабинет министров увеличил стипендии абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые будут проходить обучение на реинтеграционных курсах в 2022 году.



В Донецкой области пока не установили причину неприятного запаха воды в реке Северский Донец, которая поступает в дома жителей всего региона. Воду из-под крана местным жителям не рекомендует использовать даже для приготовления пищи. По предварительным данным Донецкой областной госадминистрации, источником загрязнения реки Северский Донец являются неустановленные стоки на территории Харьковской области.



В прифронтовых Красногоровке и Марьинке завершили строительство фильтровальных станций технической воды. Станции заработают, как только персонал пройдет необходимое обучение, и объекты будут переданы на баланс военно-гражданских администраций.



Боевые действия



Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор по делу о коррупции при поставках продовольствия, в котором подтверждается присутствие российских военных на Донбассе. В тексте приговора отмечалось, что «продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории ДНР и ЛНР».



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «ошибкой» информацию в материалах российского суда о поставке продовольствия российской армии на Донбассе.



В МИД Украины заявили, что решение российского суда поможет Киеву в международных судебных инстанциях.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Почему из кранов жителей Донецкой области потекла вода с запахом медикаментов? // Явка с повинной: Ростовский суд подтвердил присутствие войск РФ на территории Украины // Зеленский может отдать на суд граждан судьбу Крыма и Донбасса // Будут ли лишать гражданства Украины жителей ОРДЛО с российскими паспортами.



«Донбасс Реалии»: Раскрыты имена сотрудников ФСБ России, которых отправили в Донецк и Луганск, а также – специфику работы службы в Донецкой области // Какова структура управления группировками «ДНР» и «ЛНР» и кто в РФ контролирует безопасность и военную сферу в оккупации // Как Россия создавала армейские корпуса в Донецке и Луганске.