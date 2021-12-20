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Пытки в «Изоляции»: Заседание суда по делу Бражникова назначено на 23 декабря

20 декабря 2021, 10:54

Пытки в «Изоляции»: Заседание суда по делу Бражникова назначено на 23 декабря

Очередное заседание суда по делу Евгения Бражникова, бывшего заключенного тюрьмы «Изоляция» в Донецке, подозреваемого в Украине в жестоком обращении с людьми, состоится 23 декабря. Об этом сообщил другой бывший узник тюрьмы Станислав Асеев в интервью «Интерфакс-Украина».

Бражников был передан Украине в декабре 2019 года в рамках обмена, однако позднее ему было выдвинуто подозрение в жестоком обращении с гражданскими и военными, а также участии в незаконных формированиях.

«Следующее судебное заседание состоится 23 декабря. Суд над ним еще даже не начинался. Дело в том, что, будучи еще в Украине, ни он сам, ни его адвокат не являлись на суд. Адвокат постоянно сообщал, что болеет либо же у него другое параллельное заседание», — сказал Асеев.

По его словам, в последний раз судья сделал отвод адвокату и обратился в коллегию адвокатов, чтобы ему сделали выговор.

«На следующем заседании должен быть другой представитель защиты. Я надеюсь, что удастся провести предварительное заседание, после чего может быть инициирована процедура подачи Бражникова в розыск», — сообщил Асеев.

Служба безопасности Украины выдвинула Бражникову подозрение.

«Однако суд посчитал, что угрозы его [Бражникова] давления на свидетелей и потерпевших нет, как нет и угрозы бегства, поэтому не принял в отношении него никаких мер пресечения. Бражникова отпустили, отдали загранпаспорт... Он тут же сбежал за границу», — заявил Асеев.

Сейчас Бражников находится во Франции, где попросил политического убежища.

По словам Асеева, в ходе своих поездок в эту страну он поднимал этот вопрос. «Я надеюсь, что наш МИД также поможет решить этот вопрос: чтобы Бражникову не дали политического убежища во Франции, объявили в розыск по линии Интерпол и привезли в Украину под конвоем», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о судьбе задержанного ранее экс-коменданта «Изоляции» Дениса «Палыча» Куликовского, Асеев сказал, что сейчас с ним активно работает СБУ. «Он под арестом и дает показания. Я знаю, что его допрашивают по несколько часов в день. Он располагает таким количеством информации, что его месяцами можно допрашивать, но где конкретно его удерживают, я не знаю», — добавил он.

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