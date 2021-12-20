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Украина будет договариваться со странами о множественном гражданстве после принятия закона

20 декабря 2021, 11:00

Украина будет договариваться со странами о множественном гражданстве после принятия закона

После принятия Верховной Радой законопроекта о множественном гражданстве Кабинет министров будет договариваться с каждой страной в отдельности. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью «Интерфакс-Украина».

«Важно, что законопроект дает право Кабмину составлять список стран, граждане которых могут иметь множественное гражданство. То есть мы принимаем общий рамочный закон, а далее Кабмин договаривается на двусторонней встрече с правительством того или иного государства», – сказал Арахамия.

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Он уточнил, что Кабмин будет договариваться с каждой страной отдельно, после чего будут подписываться двусторонние соглашения.

«И так, постепенно, мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть большие украинские диаспоры – Португалия, Аргентина, Канада, Австралия, США, Италия. При подписании двусторонних соглашений обязательно будут учитываться особенности законодательств этих стран», – отметил Арахамия.

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