На Донбассе пострадали двое украинских военных при подрыве

Двое украинских военный пострадали в результате подрыва на Донбассе сегодня, 20 декабря. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил были травмированы», — отмечается в сообщении.



Пострадавшим оказана домедицинская помощь, после чего их эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.



С начала текущих суток украинская сторона обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировала.