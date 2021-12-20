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Москва ждет от Вашингтона «срочного» ответа по «гарантиям безопасности»

20 декабря 2021, 13:04

Москва ждет от Вашингтона «срочного» ответа по «гарантиям безопасности»

Россия срочно ждет ответ США на выдвинутые Москвой 17 декабря инициативы по взаимным «гарантиям безопасности». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам», — сказал он.

В МИД РФ не исключают, что США могут затянуть с ответом.

«Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, так как ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению», — заявил Рябков.

Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.

В МИД Украины раскритиковали российские предложения.

В Белом доме заявили, что США видели российские предложения и обсуждают их со своими европейскими союзниками и партнерами.

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