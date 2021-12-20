Суд по делу MH17: Прокуратура зачитает обвинительное заключение

На этой неделе прокуратура Нидерландов зачитает обвинительное заключение в суде по делу о сбитом «Боинге» MH17 в небе над Донецкой областью. Прокурорам нужно три дня, чтобы рассказать, как следствие оценивает доказательства по делу и в чем обвиняют фигурантов дела, пишет «Европейская правда».



Как сообщает телерадиокомпания NOS, судебный процесс близится к завершающей фазе.

На данный момент неизвестно, будет ли прокуратура просить суд пожизненного заключения обвиняемым.



«Дело в том, что MH17 был сбит намеренно. Это не имеет значения для вопроса вины, но это может иметь значение для наказания», - отметила эксперт по международному уголовному праву Мерике Де Хоон.



Она ожидает, что приговор также может отличаться для каждого подозреваемого в зависимости от роли, которую они сыграли в сбитии самолета.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Ожидается, что суд в деле о сбитом МН17 будет готов огласить приговор в конце 2022 года.