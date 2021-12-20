ООС: Боевики сбросили с беспилотников осколочные гранаты возле Гнутово и Водяного

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.



В частности, в районе поселков Гнутово и Водяное боевики сбросили выстрелы ВОГ-17 с беспилотных летательных аппаратов.



В направлении Новолуганского НВФ вели огонь из автоматических станковых гранатометов.



«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного военнослужащего — тяжелое, второго — средней тяжести», — сообщили в штабе ООС.