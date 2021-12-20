«Угольное дело»: Сергею Кузяре снизили залог, но оставили под стражей

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда Киева от 16 ноября, согласно которому одному из фигурантов дела о незаконных поставках угля из ОРДЛО бизнесмену Сергею Кузяре был назначен залог в 500 млн гривен.



В сообщении на сайте суда говорится, что апелляционные жалобы стороны защиты удовлетворены частично, и согласно новому постановлению суда, Кузяру оставили под стражей, но при этом снизили сумму залога.



«Продлен в отношении подозреваемого срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 14 января 2022 года с альтернативой внесения залога в размере 250 млн гривен», — сказано в сообщении.

Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина по уголовному производству о содействии терроризму путем организации поставок угля с подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» шахт. В октябре по этому уголовному делу подозрения получили нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра. Медведчук находится под домашним арестом, а Кузяра — под стражей.



20 декабря Государственное бюро расследований уведомило пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. Подозрение выдвинуто в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.