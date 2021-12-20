Увезли в Одессу: В Мариуполе рассказали, когда главная городская елка вернется на место

Главную елку Мариуполя отвезли на ремонт в Одессу. Ее планируют восстановить и в течение недели вернуть на прежнее место. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Михаил Когут, передает MRPL.CITY.



По его словам, вечером 19 декабря был аномальный ветер, который достигал 25 метров в секунду, и потому елка упала.



Заместитель городского головы Аркадий Мешков также добавил, что на место происшествия сразу выехали специалисты профильных учреждений и представители подрядчика.



«Они оперативно сняли нависшие конструкции, сейчас елка демонтирована. Предварительно нами установлены причины падения – вероятно подрядчик не учел возможные порывы ветра и выбрал недостаточно прочные крепления. По результатам осмотра всех этих элементов елка была отправлена на усиление мощностей конструкции», — отметил Аркадий Мешков.



Елку увезли в Одессу, где находится офис подрядчика, который ее привозил и устанавливал. Конструкцию планируют отремонтировать в течение 5-7 дней и вернуть на прежнее место. Все работы по усилению конструкций и крепежей будут производиться на основании гарантийных условий за счет подрядной организации, отметили в горсовете.



По факту падения елки обещают провести служебное расследование, о результатах которого сообщат позднее.



Михаил Когут также добавил, что коммунальщики обследовали елки в Юбилейном парке имени Гурова и в парке «Веселка» на Левобережье и выяснили, что они закреплены должным образом.

Елка на Театральной площади в центре Мариуполя рухнула из-за сильного ветра вечером 19 декабря. К счастью, никто не пострадал.



Момент падения елки в Мариуполе: